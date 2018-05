Segundo a Polícia Militar, jovem e outros passageiros foram arremessados de veículo durante a batida. Causas do acidente serão investigadas.

publicado em 14/05/2018

Carro ficou destruído após motorista perder controle da direção e colidir com barranco às margens Rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi (SP) (Foto: Arquivo Pessoal/Renan Contrera)

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo (13), na Rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi (SP).Segundo informações da Polícia Militar, a motorista trafegava no veículo sentido Bálsamo a Tanabi (SP) quando teria perdido o controle e batido o carro em um barranco às margens da via.Com o impacto da batida, o carro capotou e os três ocupantes foram arremessados para fora do veículo. A motorista, Milena Cristina Inocência Malone, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Os dois passageiros foram transferidos à Santa Casa de Tanabi. Um deles, com ferimentos graves, precisou ser transferido ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP).A outra vítima passou por atendimento médico e recebeu alta em seguida. As causas do acidente serão investigadas.Fonte: G1