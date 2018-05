Bandidos que utilizaram uma empresa de fachada para oferecer empréstimos a juros baixos em Fernandópolis e região.

publicado em 07/05/2018

Morador de Pedranópolis cai em golpe e perde 1,5 mil (Foto: Reprodução)

Um morador da zona rural de Pedranópolis foi vítima de possíveis bandidos que utilizaram uma empresa de fachada para oferecer empréstimos a juros baixos em Fernandópolis e região.A vítima, que preferiu não ser identificada, teria ouvido a propaganda da empresa em uma emissora de rádio e ligou para realizar um empréstimo de R$ 15 mil em 60 parcelas de R$ 330,00. Como garantias da liberação do dinheiro rápido, o atendente identificado apenas como Araújo exigiu o deposito de R$ 1.500,00 em três parcelas de R$ 500,00 mencionando que seria um seguro-garantia.A vítima efetuou o deposito, mas mesmo assim um supervisor da “empresa” teria exigido que o valor todas fosse depositado para ter o dinheiro liberado. A vítima voltou ao banco e concluiu o deposito total.Mesmo assim o empréstimo não foi liberado e em contato novamente com a “empresa”, a vítima teria que pagar mais uma taxa de R$ 390,00. A partir deste momento o produtor rural procurou a DIG de Fernandópolis para registrar a ocorrência.Munido de documento e o comprovante do deposito, o B.O. foi registrado como estelionato. O dinheiro depositado foi para em uma conta bancária da Caixa Econômica Federal na cidade de Mariana – MG.Fonte: Notícias Noroeste