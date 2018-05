Durante discussão, o marido se apossou de um facão de cortar cana e ameaçou a sua esposa grávida

publicado em 04/05/2018

O autor do crime foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde recbeu voz de prisão (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um jovem de 20 anos ficou gravemente feridos ao tentar separar uma briga de casal na cidade de Macaubal, na noite desta quinta-feira (4). O crime foi registrado no cruzamento da rua São Pedro e avenida Antônio Passos Lepes.

Segundo informações da polícia, um casal estaria discutindo no momento em que o marido se apossou de um facão de cortar cana e ameaçou a sua esposa grávida, que correu para pedir ajuda na casa de um dos vizinhos. O morador da residência, ao ver a situação, tentou intervir a fim de proteger a jovem.

Em determinado momento, porém, o marido da vítima, ainda bastante descontrolado, desferiu golpes de facão no jovem de 20 anos, que teve cortes profundos nos braços e na cabeça, além de ter um dos dedos da mão decepado. Ainda de acordo com a PM, a esposa foi agredida com socos e chutes antes de conseguir pedir ajuda na casa vizinha.

De imediato, a polícia foi acionada e conseguiu deter o agressor juntamente com a arma do crime. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga e recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio tentando. Posteriormente ele será encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As duas vítimas passaram por atendimento médico na Santa Casa de Votuporanga. Sendo que o jovem de 20 anos precisou ser transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, devido aos ferimentos em sua cabeça.