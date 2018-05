J.D.S.V., de 20 anos, e H.G.S.V., de 22 anos, foram surpreendidos dentro de sua residência, na rua Fábio Junqueira Franco.

A Polícia Militar de Cardoso prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas e furto de energia na tarde desta terça-feira (15) (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Cardoso prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas e furto de energia na tarde desta terça-feira (15), próximo à lagoa municipal. Identificados como J.D.S.V., de 20 anos, e H.G.S.V., de 22 anos, os dois irmãos foram surpreendidos dentro de sua residência, na rua Fábio Junqueira Franco.Segundo informações, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência em que um indivíduo estaria mexendo no relógio medidor de energia de sua casa, localizada na rua Fábio Junqueira. De imediato, a equipe foi até o local e constatou que haviam dois fios de energia ligados em direção à residência dos dois irmãos.Em seguida, os policiais se deslocaram para a casa dos infratores e durante buscas pelo local, ficou confirmado que os fios de energia estavam conectados na residência deles. Enquanto a PM aguardava a chegada da perícia, a equipe localizou no chão da casa uma porção de cocaína. Ainda em buscas pelo local, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína e sete porções de crack, camufladas dentro de uma folha de bananeira. Já dentro do quarto do rapaz de 20 anos, foram encontradas outras 15 porções de cocaína e nove porções de crack.A polícia informou ainda que recebeu uma denúncia de que os irmãos teriam escondido algo embaixo da torre de energia, que fica em um pasto, próximo da residência dos dois. Após buscas no local, a polícia encontrou uma barra de maconha de 850 gramas.Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia de Cardoso, onde o delegado Dr. Luciano Birolli Sanches Peres ratificou a voz de prisão dos irmãos, que permanecem agora à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pelos cabos Adejair e De Souza e soldado Banzato.