Área atingida fica localizada entre as cidades de Fernandópolis e São João das Duas Pontes (SP). Caminhões-pipa de usina ajudaram no combate às chamas

publicado em 02/05/2018

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de plantação de cana-de-açúcar às margens da vicinal Carlos Gandolfi (Foto: Arquivo Pessoal )

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta terça-feira (1º) uma área de plantação de cana-de-açúcar às margens da vicinal Carlos Gandolfi, entre as cidades de Fernandópolis e São João das Duas Pontes (SP).Segundo o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, o fogo começou no momento em que a equipe atendia outra ocorrência de incêndio na região.Por isso, para combater as chamas e controlar a situação, caminhões-pipa de uma usina que fica próxima ao local foram utilizados. Ninguém ficou ferido e o prejuízo será contabilizado.Fonte: G1