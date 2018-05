Gustavo Sisto anunciou oficialmente na tarde de hoje (21) mais três dias de festa com a entrada beneficente e grandes shows.

publicado em 22/05/2018

Na quinta-feira, quem sobe ao palco é o cantor votuporanguense Gustavo Miotto (Foto: Divulgação)

O empresário Gustavo Sisto anunciou oficialmente nesta semana que a Expo 2018 irá continuar até o próximo sábado (26). “Recebemos vários pedidos, fomos ver a viabilidade e conseguimos. A população de Fernandópolis terá mais três dias de festa e com portões abertos. A entrada será beneficente e irá custar 1kg de alimento não perecível”. Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que irá repassar às entidades assistenciais do município.Durante o anúncio, o empresário afirmou que irá manter toda a estrutura, inclusive o transporte gratuito, expositores, barraqueiros, parque de diversões, shows e o rodeio. “Teremos um outro campeonato com 25 montarias em touro por dia e a grande final no sábado, com premiação aos melhores peões”.Os shows também já estão garantidos. Na quinta-feira (24) quem sobe ao palco é o Gustavo Miotto, na sexta-feira (25) será a vez de Humberto & Ronaldo e no sábado (26) Rick e Giovani com o Projeto Dois Corações.Quem já possui camarote e área vip terão que guardar o papel que será válido também para os próximos três dias. “Esses bilhetes já foram validados novamente e dará acesso nos próximos dias”, explicou Gustavo.O Bartoshow também irá continuar. “A programação ainda está sendo fechada. Quem adquiriu os passaportes também deverá guardar para ter o acesso. Quinta, sexta e sábado, mulheres não irão pagar para entrar na pista e os ingressos terão valor especial”, afirmou o organizador.Gustavo revela que contou com o apoio dos Deputados Federal, Fausto Pinato, e Estadual, Gilmar Gimenes, para que pudesse oferecer esses dias gratuitos a população.