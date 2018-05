Mulher de Auriflama acredita que o animal é um filhote e tem 15 centímetros

Cobra foi encontrada no meio do pé de alface pela dona de casa (Foto: Arquivo Pessoal)





“Fui lavar o alface, cortei a raiz e fui desfolhando, quando peguei uma folha vi um rabo, achei que era lagartixa, mas quando vi que era uma cobra levei um susto e joguei tudo na pia”, afirma a dona de casa.



Lúcia acredita que a cobra é filhote. Ela não chegou a acionar o Corpo de Bombeiros e guardou a cobra em um pote de vidro para soltar na natureza.



Não é peçonhenta

O biólogo Douglas Ribeiro disse que a cobra se trata de uma serpente dormideira, que não é venenosa e se alimenta de bichos que vivem em jardins e hortas. É uma espécie comum em vários estados do Brasil.



“É um bicho muito calmo, não é peçonhenta e é comum encontrar em jardins, já que come lesmas e caracóis. Então é fácil encontrar em maços de alface e couve, por exemplo. Até mesmo em supermercados em ambiente refrigerado quando ficam praticamente imóveis, posteriormente quando as pessoas vão lavar as verduras eles encontram o animal”, afirma.





