publicado em 04/05/2018

O preso será encaminhado para a cadeia de Guarani d'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, em ação conjunta com os policiais civis de Américo de Campos, prendeu H.C.A, de 51 anos, autor de homicídio ocorrido em Américo de Campos, no dia 27 de abril, que teve como vítima Sérgio de Oliveira Silva, de 43 anos, morto com tiro de espingarda e golpes de facão de cortar cana. O acusado foi localizado na manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Olímpia.O crime foi registrado em frente ao sítio em que a vítima morava, na rodovia Miguel Jabour Elias, em Américo de Campos. Conforme as investigações da polícia, o autor do crime teria preparado uma emboscada para a vítima, logo depois de uma discussão que os dois tiveram em um bar, localizado em Postes Gestal.O autor foi identificado após investigação iniciada ainda no local dos fatos, sendo que a autoridade policial responsável, Dr. Márcio Nobuyoshi Nosse, representou pela prisão preventiva do investigado, que foi localizado apenas nesta sexta-feira (4), em Olímpia. O preso será encaminhado para a cadeia de Guarani d'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.