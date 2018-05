O destaque será o Biergarten Crystal, uma carreta de 15 metros que foi transformada em um bar, com ambientação completa

publicado em 16/05/2018

(Foto: Divulgação/Arena Crystal - Fernandópolis/SP)

A Crystal estará presente em mais um grande evento no interior de São Paulo, a Expo Fernandópolis. Referência em rodeio, conta também comércio e agricultura local e regional, além dos grandes nomes da música brasileira que prometem lotar a arena todas as noites. A Expo Fernandópolis 2018 acontece de 17 a 22 de maio, na Arena Crystal, em Fernandópolis, e deve receber pessoas de todo o país.

Atenta às regiões nas quais já tem grande presença, a Crystal aposta nesse patrocínio para reforçar o seu posicionamento de promover encontros inesquecíveis aos seus consumidores. Além de ser a cerveja oficial durante os seis dias de evento, a marca terá ativações dentro da arena (que se destaca por ser 100% coberta), proporcionando momentos únicos ao público presente.

O destaque será o Biergarten Crystal, uma carreta de 15 metros que foi transformada em um bar, com ambientação completa: chopeiras, balcão de bar com bancos e mesas, ideal para um chope gelado entre amigos. E por falar em chope, exclusivamente para a Expo Fernandópolis 2018, será comercializado no Biergarten Crystal, localizado na pista, o chope Crystal, produção limitada para celebrar este grande encontro que deve reunir não só moradores da cidade, mas visitantes de diversas regiões.

A Cerveja dos Encontros terá a Cabine de Fotos Crystal. Personalizada em formato de lata de cerveja, todos que comprarem duas latas de Crystal podem tirar fotos e levar uma recordação impressa para casa. Além disso, as pessoas poderão deixar recados e tirar fotos em um enorme totem retroiluminado com o nome CRYSTAL. A arena terá também a Boutique Crystal, com souvenirs da marca, como bonés, canecas, abridores, camisas, coletes, entre outros, à venda para quem quiser levar uma recordação para casa.

SABER BEBER – o programa de consumo consciente do Grupo Petrópolis estará presente em todos os dias de festa. Educativa e lúdica, a comunicação exibida nos telões tem mensagens divertidas de como beber é bom, mas saber beber é melhor ainda.

ATRAÇÕES MUSICAIS – Todos os dias, após o rodeio, apresentação de grandes nomes da música:

17/05 – Marília Mendonça

18/05 – Henrique & Juliano

19/05 – Zezé de Camargo & Luciano

20/05 – Maiara & Maraísa

21/05 – Gustavo Lima

22/05 – João Bosco & Vinícius (com entrada franca)

Sobre a Crystal – Crystal é uma cerveja leve, cristalina, preparada com ingredientes cuidadosamente selecionados e matérias-primas especiais. Além de todos esses atributos, ela também é pioneira: foi a primeira cerveja do Brasil a receber o selo de proteção no bocal das suas latas.