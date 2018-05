Evento tem atrações de 20 a 22 de maio em Fernandópolis

publicado em 14/05/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Fernandópolis)

Uma das grandes atrações do aniversário de 79 anos de Fernandópolis será o Festival de Balonismo, que acontece de 20 a 22 de maio, com diversas atividades que podem ser assistidas gratuitamente pela população no estádio municipal “Cláudio Rodante”. O evento, realizado pela Escola Brasileira de Balonismo e homologado pela Confederação Brasileira de Balonismo, tem apoio da Prefeitura de Fernandópolis.

O objetivo de um festival de balonismo é atingir alvos previamente definidos, de acordo com as tarefas determinadas pela organização do evento. Antes das provas há um encontro de pilotos e organizadores que se chama Briefing, e nessa reunião são apresentadas as tarefas da prova do dia, pois em um mesmo voo podem acontecer várias tarefas.

Nessas provas os pilotos devem demonstrar todo o conhecimento e perícia para executá-las, pois necessitam de muita habilidade,porque o balão não tem controle de direção, então os pilotos devem procurar camadas de ar em altitudes diferentes para levá-los até a direção de seus alvos, isso exige conhecimento de meteorologia e condições favoráveis de tempo.

Entre as atrações que o público poderá prestigiar em Fernandópolis estão o famoso Nightglow (noite dos balões iluminados) e aprova “Caça à Raposa”, que funciona da seguinte forma: um balão chamada de raposa decola em voo livre e ganha uma vantagem de dez minutos, passado esse tempo o juiz autoriza a decolagem dos demais competidores, que devem segui-lo. O balão raposa faz o possível para dificultar a perseguição, o ganhador da prova é o balão perseguidor que pousar mais perto dele ou lançar sua marca mais próxima.

Programação:

20/05/2018 (domingo)

16h – Voo /Imprensa

21/05/2018 (segunda feira)

7h - Voo Competitivo

16h - Voo Competitivo

19h – Carreata do Fogo (trajeto a ser definido)

19h30 - Nigth Glow(Estádio Municipal Cláudio Rodante)

22/05/2018 (terça feira)

7h - Voo Competitivo

12h - Encerramento do Evento e entrega dos troféus com almoço

(Obs: Horários sujeitos a alteração e condições climáticas)