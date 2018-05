Derramamento ocorreu no dia 12 de maio, após rompimento de tubulação e causou mortes de peixes

publicado em 21/05/2018

Peixe morto no Rio São José dos Dourados após despejo de vinhaça (Foto: Reprodução/Internet)

Contatada pelo Diário, a direção da Usina Cofco, em Rio Preto, prometeu se manifestar em breve.





A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) de Rio Preto vai multar em R$ 125 mil a Usina Cofco por derramamento de vinhaça no rio São José dos Dourados, em Meridiano. A empresa está sendo autuada porque o despejo irregular do produto causou danos ambientais, inclusive a morte de peixes.Segundo informações da gerência da Cetesb, o derramamento ocorreu no dia 12 de maio e foi registrado também pela Polícia Ambiental. No local foi constatada a morte de dezenas de peixes, mas não há a quantidade exata.A morte dos peixes ocorreu porque a vinhaça é um líquido mal cheiroso e pastoso que sobra da destilação do caldo de cana-de-açúcar fermentado que depois é processado para transformação em etanol. Para cada litro de álcool produzido, 12 litros de vinhaça são deixados como resíduo.Logo após constatar o derramamento de vinhaça e mortandade de peixes, a Cetesb entrou com contato com a direção da usina que alegou que o problema ocorreu após o rompimento acidental da tubulação. O produto é geralmente reaproveitado pela indústria que pode reutilizá-lo em adubação de plantações de cana.A partir da entrega do auto de infração da Cetesb nesta segunda-feira, dia 21, a usina tem até 20 dias para apresentar recurso contra a multa. Há também a possibilidade de serem processados pela Promotoria de Justiça, da área de Meio Ambiente, por crime ambiental.Outro lado