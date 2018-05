Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 771 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade no trecho da BR-153 durante o feriado

publicado em 02/05/2018

Carro foi flagrado a mais de 200 km/h na BR-153 em Rio Preto (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Um motorista foi flagrado a 201 km/h na rodovia BR-153, no trecho de São José do Rio Preto (SP), durante a operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal.Outro carro, também no trecho da BR-153, foi flagrado a 199 km/h. A operação fa 0h de sexta-feira (27) até as 23h59 desta terça-feira (1º).Ao todo, 771 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade no trecho da BR-153 na região de Rio Preto (SP) durante o feriado.Foram realizados durante a operação 165 testes do bafômetro, sendo que dois motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e quatro se recusaram a fazer o teste. A Polícia Rodoviária fez 23 autuações por estarem sem cinto de segurança, 32 autuados por realizarem ultrapassagens proibidas.AcidentesSegundo a PRF, foram registrados três acidentes sem feridos, dois acidentes com feridos leves no trecho de Rio Preto da BR-153.O número é menor do que na operação do mesmo feriado no ano passado, quando seis pessoas ficaram feridas em acidentes.No ano passado também foi menor o número de ultrapassagens proibidas. Foram 32 neste ano, contra 13 no ano passado.