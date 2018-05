Único restaurante tailandês de Rio Preto e região, Khea Thai realiza festival e apresenta pratos asiáticos pouco conhecidos pelos brasileiros

publicado em 18/05/2018

Os sabores, os aromas e experiências da culinária asiática em seis pratos. Na próxima sexta-feira, 25, o Khea Thai de Rio Preto promove a primeira edição do Ásia Food Fest, um evento que vai atualizar o seu ‘passaporte gastronômico’, com o carimbo de cinco países diferentes.





De acordo com Milene Dellatore, chef e sócia do restaurante, a gastronomia asiática vai além da comida chinesa ou japonesa. “Ela é o resultado da junção de ingredientes exóticos com a explosão de sabores por causa das especiarias utilizada. Promover novas experiências aos nossos clientes faz parte da missão de nosso restaurante e temos certeza que o festival será uma viagem gastronômica.”





A primeira parada será na Tailândia, por meio do Ho Mok Plaa, um suflê de peixe no vapor levemente apimentado em copinhos de folha de bananeira. Entre uma garfada e outra, chegaremos à Coreia do Sul. “Vamos servir o Japchae, um macarrão coreano com tiras de filé mignon e legumes refogados. Um prato leve e delicioso”, explica a chef.





O Banh Xeo será um dos ‘destinos principais’ do tour. Trata-se de um crepe vietnamita feito com lombo e camarões. Ele será servido com salada e molho especial. Uma combinação clássica da culinária do Vietnã.





Em menos de uma hora de voo, voltaremos à Tailândia. Afinal, esse é o país preferido da casa. Neste retorno, será servido o Ga iPad Med Ma Muang. Trata-se de pedações de frangos fritos com castanha de caju servido com arroz de jasmin e lascas de coco.





Próxima parada: Laos. É do país com cerca de 236,800 km², um pouco menor que o Estado de São Paulo, que vem a Sangkhaya Sak Thong. Uma sobremesa feita de leite de coco cozido dentro de uma abóbora com calda de caramelo.





O tour será encerrado na ‘terra do sol nascente’ com a Koohii Zerii. Amada pelos japoneses, a sobremesa é feita de gelatina de café e servida com creme e chantilly.





A ‘passagem’ para o Ásia Food Fest custa R$ 120 cada e dá direito aos seis pratos. Se comprado até o dia 22, terça-feira, o tripulante ganhará um drinque como cortesia de bordo. O ‘voo’ vai decolar às 20h. Convites e informações (17) 3234-1902.





