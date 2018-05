Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.665 da Lotofácil

publicado em 22/05/2018

Apostador fatura quase R$ 2 milhões na Lotofácil em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

A Caixa também disponibiliza um atrativo diferenciado, um ‘Paredão de Escaladas’ para o público presente.







Fonte: Região Noroeste



Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.665 da Lotofácil. O bilhete de São Paulo vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.808.848,91.Os números sorteados nesta segunda-feira (21), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24.O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 1,7 milhão.CAMINHÃO DA SORTEO Caminhão da Sorte’, veículo utilizado para a realização dos sorteios da: MegaSena; Quina; TimeMania; Federal; DuplaSena; LotoFácil; Loteca e LotoGol faz parte das comemorações de 79 anos do município de Fernandópolis em maio.O veículo ficará até o próximo dia 26 de maio estacionado na Praça Joaquim Antônio Pereira (Pç. Central), com sorteios sendo realizados todos os dias sempre a partir das 20h.