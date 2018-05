Acidente foi na tarde desta terça-feira (8) em estrada que liga Santo Antônio do Aracanguá a Sud Mennucci (SP)

publicado em 08/05/2018

Aposentado morreu após perder o controle de carro e bater em árvore de estrada rural que liga Santo Antônio do Aracanguá a Sud Mennucci (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Um aposentado de 85 anos morreu após bater o carro que dirigia em uma árvore, na estrada rural que liga Santo Antônio do Aracanguá a Sud Mennucci (SP), na tarde desta terça-feira (8).De acordo com informações da polícia, a vítima estava a caminho de casa quando perdeu o controle do carro e bateu de frente em uma árvore.O aposentado chegou a ser socorrido no hospital de Santo Antônio do Aracanguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Fonte: G1