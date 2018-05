Balonismo, Corrida Histórica, Encontro de Carros antigos, Caminhão da Loteria, Cavalgada, Expo marcam as comemorações oficiais

publicado em 16/05/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Fernandópolis)

O aniversário de Fernandópolis será celebrado com vários eventos no município à partir desta semana. Além da tradicional Expo que começa na próxima quinta-feira, 17, a cidade recebe atletas de vários estado do Brasil que irão participar da 2ª edição da “Corrida Histórica”, marcada para acontecer no dia 19 de maio, à partir das 17h, na avenida Líbero de A. Silvares (em frente ao CAEFA). São esperados mais de 400 corredores na prova que é homologada pela Federação Paulista de Atletismo.





Ainda no dia 19 de maio, acontece à partir das 9h, na Praça Joaquim Antônio Pereira, a cerimônia oficial de aniversário de 79 anos de Fernandópolis. Na oportunidade haverá homenagens aos fundadores do município, e várias atrações culturais durante toda manhã. Já às 10h30, acontece no Palácio ‘22 de Maio – Prefeito Edison Rolim’, a tradicional entrega da “Medalha 22 de Maio”.





Já no domingo, 20, à partir das 16h, no estádio Cláudio Rodante, com entrada gratuita, será dado início ao “Festival Fernandópolis de Balonismo”. Serão dez balões participando do campeonato, com várias provas e que vai reunir os principais pilotos do país. Além disso, foi confirmada a presença do famoso balão da ‘Galinha Pintadinha’. Ainda no domingo, 20, acontece em Fernandópolis “2º Encontro de Carros Antigos”, das 8h às 17h, no estacionamento do Shopping Center. A entrada é 01 quilo de alimento não perecível. Para esta data, às 10h, ocorre também a tradicional Cavalgada Rural, com saída marcada para o trevo do bairro da Brasilândia.





No dia 21 de maio, a cidade recebe o “Caminhão da Sorte” da Caixa Econômica Federal. Até o sábado, 26, o veículo ficará estacionado na Praça Central de Fernandópolis realizando todos os sorteios do banco, entre eles as famosas: Quina, MegaSena, Lofácil, LotoGol, Loteria Federal, entre outros. Na segunda-feira, 21, ocorre também o ‘Night Glow’, um espetáculo dentro do ‘Festival Fernandópolis de Balonismo”, na qual todos os balões simultaneamente ficam com suas chamas acessas e as luzes do estádio são apagadas.





“Desde o ano passado, estamos buscando resgatar a tradição dos eventos no mês de maio. Em 2017 tivemos o show da ‘Esquadrilha da Fumaça’ na qual não se apresentavam há 14 anos no município. Para este ano, estamos trazendo o ‘Festival de Balonismo’, um estilo de evento nunca visto na região, estamos apoiando o ‘Encontro de Carros’ que trás muitas pessoas de outras cidades, a ‘Corrida Histórica’ que esta entrando de vez no calendário esportivo do estado, a comemoração do aniversários aos sábados, fazendo com que o nosso comércio ganha uma força extra de movimentação, enfim, o mês de maio voltou a ser grandioso” destacou o prefeito André Pessuto.