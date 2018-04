Ela tinha uma doença crônica chamada lúpus e teria passado mal ainda em casa

publicado em 18/04/2018

Morreu na manhã desta quarta-feira, a atual secretária de Saúde da Prefeitura de Populina, Rafaela Souza, 30 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Morreu na manhã desta quarta-feira, a atual secretária de Saúde da Prefeitura de Populina, Rafaela Souza, 30 anos. Ela tinha uma doença crônica chamada lúpus e teria passado mal ainda em casa, sendo socorrida e internada na Santa Casa, mas não resistiu.O corpo está sendo velado na Câmara Municipal e o sepultamento está marcado para às 17h30 de hoje no Cemitério Municipal de Populina. Foi decretado luto oficial no município.Etenda a doençaO lúpus é uma doença crônica autoimune, caracterizada por inflamações na pele, articulações, olhos, rins, cérebro, coração e pulmões. Não tem causa conhecida e é mais comum em mulheres jovens e em pessoas negras e mestiças.Nessa doença, o corpo produz uma quantidade muito maior de anticorpos e esse desequilíbrio resulta em um mau funcionamento. Dessa forma, a nossa defesa “ataca” do nosso próprio corpo, podendo atingir qualquer parte de nosso organismo, mas principalmente, atingindo o núcleo das células.Lúpus ainda é uma doença sem cura e bastante imprevisível, mas que possui tratamento.Fonte: Região Noroeste