Apresentação será a partir das 22h deste sábado (28).

publicado em 28/04/2018

Cantora Anitta vai se apresentar em Fernandópolis (SP) neste sábado (28) (Foto: Divulgação)

Estão à venda os ingressos para o show da cantora Anitta, que será realizado neste sábado (28), em Fernandópolis (SP).Na apresentação, os fãs da artista esperam por sucessos como “Paradinha”, “Vai malandra” e o mais novo hit “Romance com Safadeza”, gravado em parceira com Wesley Safadão.Os ingressos estão à venda na internet. A pista custa R$ 40 e o camarote é R$ 80.ServiçoA cantora Anitta vai se apresentar a partir das 22h de sábado no Bartoshow Expo, localizado na avenida Augusto Cavalim, 2098, em Fernandópolis.Fonte: G1