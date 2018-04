Policiais não ficaram feridos e caso será investigado.

publicado em 17/04/2018

Carro colidiu com viatura da PM em Auriflama (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um idoso de 64 anos ficou ferido ao bater o carro que dirigia em uma viatura da Polícia Militar, na via de acesso Arthur Fornazari Neto, em Auriflama (SP), na tarde desta terça-feira (17).De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a viatura tentou fazer uma ultrapassagem quando o carro da frente, dirigido pelo idoso, invadiu a faixa da esquerda e colidiu com a viatura.O idoso teve um corte na cabeça, ele foi socorrido ao pronto-socorro de Auriflama, onde foi medicado e liberado. Os policiais que estavam na viatura não se feriram. O caso será investigado.Fonte: G1 Rio Preto