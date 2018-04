Além das armas foram encontradas dezenas de cartuchos de diversos calibres

publicado em 18/04/2018

Duas espingardas e diversos cartuchos foram encontrados na casa do homem (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Um homem foi preso com duas espingardas sem documentação na manhã desta quarta-feira, 18, em uma casa na área rural de Potirendaba.Segundo a Polícia Ambiental de Rio Preto, uma equipe de policiais da corporação recebeu denúncia anônima e durante vistoria na casa do homem encontraram uma arma calibre 36 e outra calibre 28 (com numeração raspada).Além das armas foram encontradas dezenas de cartuchos de diversos calibres.O homem foi preso em flagrante e foi conduzido até a delegacia de Potirendaba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.A Polícia Ambiental apreendeu outra arma em Neves Paulista, também nesta quarta-feira, 18. Os policiais chegaram até o local por meio de denúncia anônima e, além do armamento, encontraram dezenas de cartuchos, uma tarrafa para pesca, um papagaio e mais de dois quilos de carne de capivara.O infrator também foi preso e conduzido até a delegacia da cidade. Administrativamente, foram lavrados dois autos de infração ambiental no valor total de R$ 1.090,00.Fonte: Diário da Região