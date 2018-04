Vítima estava sentada no veículo, quando sentiu algo encostar no ombro. Suspeito nega acusação

publicado em 18/04/2018

Caso aconteceu dentro de ônibus no terminal urbano de Rio Preto (Foto: Heloísa Casonato/G1)

Um homem de 32 anos foi preso pela Guarda Municipal de São José do Rio Preto (SP) por violação sexual mediante fraude no terminal urbano.Segundo os guardas, uma jovem de 18 anos, disse que estava sentada no banco do ônibus, quando percebeu algo encostando em seu ombro. Quando ela virou, viu que o suspeito estava com o órgão genital para fora da bermuda e encostando na vítima.De acordo com a Guarda, duas testemunhas confirmaram a denúncia da vítima. Quando a guarda chegou ao local, várias pessoas estavam contendo o suspeito.O homem foi encaminhado à delegacia e ele deve permanecer preso. De acordo com a Guarda, o homem negou as acusações.Fonte: G1