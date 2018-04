Motorista não possuía curso e autorização do Exército para transporte do produto. Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jales (SP), onde permanece detido

Carga apreendida pela Polícia Militar em rodovia de Jales (Foto: Divulgação/ Polícia Milita)

Um homem de 32 anos foi flagrado na manhã desta quinta-feira (19) transportando uma grande quantidade de fogos de artifício sem documentação em um veículo na rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP).Segundo informações da Polícia Militar, o motorista foi abordado durante uma operação e no interior do carro foi localizado cerca de 360 quilos de fogos de artifício.Ainda de acordo com a polícia, para carregar esse tipo de material, é necessário uma documentação da Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e também do Exército, além de regulamentação por meio de curso para transporte de produtos perigosos.Diante dos fatos, ele foi preso por crime ambiental e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jales (SP), onde permanece detido. A carga foi apreendida.Fonte: G1