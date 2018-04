Ele foi socorrido por uma unidade do Samu e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis

publicado em 28/04/2018

Homem de 30 anos sofre tentativa de homicídio em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Um homem de 30 anos, ficou gravemente ferido após receber dois tiros no rosto no início da noite desta sexta-feira, dia 27, na marginal Litério Grecco, próximo a uma loja de materiais para construção.Segundo informações preliminares, dois homens, ainda não identificados, chegaram próximo ao rapaz, em uma moto, e um deles teria atirado contra a vítima Eli Carlos dos Santos.Ele foi socorrido por uma unidade do Samu e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.Não há informações sobre o estado de saúde dele.Fonte: Região Noroeste