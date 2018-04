Ex-ministro da Fazenda vai participar de um workshop com o tema “Cenário Brasileiro de 2018”

publicado em 27/04/2018

Ex-ministro da Fazenda vai participar de um workshop com o tema "Cenário Brasileiro de 2018"

O LIDE Rio Preto recebe no próximo dia 3 de maio em um evento exclusivo para filiados o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Pré-candidato à presidência pelo MDB, Meirelles estará em um workshop com cerca de 150 empresários do noroeste paulista para falar sobre o “Cenário Brasileiro de 2018”. O encontro será no buffet Felix Petrolli.

Natural de Anápolis (GO) e formado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Meirelles é considerado uma das figuras mais respeitadas do ambiente financeiro mundial.

Foi presidente internacional do Bank Boston, um dos maiores bancos norte-americanos à época, e presidente do Banco Central do Brasil, cargo que ocupou de 2003 a 2011, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2016 retornou a Brasília para assumir o Ministério da Fazenda a convite de Michel Temer, mas deixou o cargo recentemente para se lançar pré-candidato à presidência da República.

“A presença de Meirelles em Rio Preto mostra a força do LIDE no interior. Nosso filiados estão em constante contato com grandes nomes empresariais e com pré-candidatos à presidência. É uma excelente oportunidade para conhecer propostas e projetos para o futuro de nosso país”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio Preto.

O LIDE Rio Preto já trouxe para eventos com seus filiados os pré-candidatos à presidência João Amoêdo (NOVO) e Flávio Rocha (PRB).

Programação

8h – Credenciamento

8h30 – Início

9h – Palestra

9h45 – Debate

10h15 – Brunch & Networking

11h - Encerramento

Sobre o LIDE Rio Preto

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 frentes de atuação.