publicado em 28/04/2018

Crime foi em Américo de Campos e principal suspeito é um trabalhador rural de 53 anos, que está foragido (Foto: Reprodução)

Um caseiro de 43 anos foi encontrado morto na noite de sexta-feira (27), na frente do sítio que morava, na rodovia Miguel Jabour Elias, em Américo de Campos.O principal suspeito do crime é um trabalhador rural de 53 anos, já que horas antes, ele a vítima discutiram em um bar de Pontes Gestal.De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Sérgio de Oliveira Silva tinha vários ferimentos e uma espingarda e um facão foram encontrados perto da vítima.Conforme as investigações da polícia, o trabalhador rural teria preparado uma emboscada para o caseiro. Após a briga, ele teria saído do bar e ido até a frente do sítio onde a vítima morava.A vítima teria chegado ao local em um táxi e o motorista relatou que ouviu um barulho de tiro logo depois que deixou o passageiro.Depois de cometer o crime, o trabalhador rural fugiu de carro e continua foragido.