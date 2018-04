Carro bateu de frente com caminhão e veículo pegou fogo. Causa do acidente será investigada

publicado em 28/04/2018

Carro pegou fogo em rodovia do distrito de Tanabi (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente na noite de sexta-feira (27), na rodovia Deputado Bady Bassitt em Engenheiro Balduíno, distrito de Tanabi (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Diogo Arruda, de 55 anos, e a mulher dele, Cristina Arruda, de 53 anos, trafegavam em um carro sentido Monte Aprazível quando bateram de frente com um caminhão.Após a colisão, o veículo pegou fogo e o caminhoneiro fugiu. Ele não foi localizado até a manhã deste sábado (28).Diogo era presidente do Sindicato Rural de Monte Aprazível e está sendo velado junto da esposa no cemitério da cidade. O sepultamento será as 17h no mesmo local. As causas do acidente serão investigadas.Fonte: G1