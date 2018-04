Todo o etanol terá que ser bombeado para outra carreta para que o DER possa realizar a retirada do caminhão tanque tombado

publicado em 20/04/2018

Carreta carregada com etanol tomba na Euclides da Cunha em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Uma carreta bi-trem, carregada com combustível, tombou na tarde desta sexta-feira (20) após sair de um dos acessos da Percy Semeghini e entrar na rodovia Euclides da Cunha, sentido capital.Unidades do Corpo de Bombeiros trabalham na contenção do etanol que vazou sobre uma das pistas para evitar explosão e outros acidentes.O trânsito para quem segue de Estrela d´Oeste em direção a Meridiano, passando por Fernandópolis, teve que ser desviado e devido o grande número de caminhões, a Polícia Militar Rodoviária faz o acompanhamento no local.Não há previsão de quando o local estará liberado. Todo o etanol terá que ser bombeado para outra carreta para que o DER possa realizar a retirada do caminhão tanque tombado.O motorista, que não teve o nome divulgado, somente teve ferimentos leves e chegou a ser socorrido pelo resgate.Não há informações de quantos litros havia no veiculo.Fonte: Região Noroeste