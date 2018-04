Caminhoneiro de 66 anos teve ferimentos leves. Ele passou mal e perdeu o controle do caminhão, segundo a polícia. Caminhão transportava 36 bois.

publicado em 17/04/2018

Caminhão boiadeiro caiu em canaleta de rodovia de Jales (SP) (Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação)

Um motorista de um caminhão boiadeiro ficou ferido depois de perder o controle do veículo, na rodovia Euclides da Cunha, no trecho de Jales (SP), na manhã desta terça-feira (17).De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro de 66 anos transportava 36 bois quando passou mal e perdeu o controle do caminhão. O veículo parou ao ficar preso em uma canaleta de escoamento de água.Segundo a polícia, o homem teve ferimentos leves e nenhum animal se feriu.Fonte: G1