Ninguém ficou ferido, mas acidente chamou atenção de quem passava pelo local. Funcionários do posto ajudaram a apagar as chamas.

publicado em 17/04/2017

Veículo pegou fogo enquanto era abastecido (Foto: Aley Marques)

Uma Kombi pegou fogo enquanto estava sendo abastecida na manhã desta segunda-feira (17) em um posto de combustíveis de Pontalinda (SP). A polícia e os bombeiros não foram acionados, e segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. O incêndio chamou atenção dos moradores.

De acordo com os funcionários, o veículo é bem antigo, e o incêndio pode ter sido causado por alguma pane elétrica, já que estava com alguns fios da parte elétrica descascados. Para evitar algum tipo de explosão, funcionários do local empurraram o veículo para fora do posto.

Os próprios funcionários do local e clientes que estavam lá no momento apagaram as chamas com extintores.