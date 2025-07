Será realizada uma série de encontros com funcionários e líderes da autarquia para fortalecer vínculos com a população

publicado em 17/07/2025

A ação, realizada em parceria entre o Sebrae-SP e o Saae, começará no dia 5 de agosto e segue até o dia 14 (Foto: Sebrae-SP)

Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Santa Fé do Sul participarão de uma capacitação promovida pelo Sebrae-SP, com foco no aprimoramento do atendimento ao público e na valorização do papel da autarquia na vida dos moradores da cidade. A ação, realizada em parceria entre o Sebrae-SP e o Saae, começará no dia 5 de agosto e segue até o dia 14, com encontros presenciais distribuídos em cinco etapas.

O primeiro dia de formação terá como eixo central a reflexão sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Saae e seu impacto direto na qualidade de vida da população. Será um momento de resgate do propósito institucional e de valorização dos servidores, que desempenham um papel essencial no funcionamento dos serviços públicos básicos de água e esgoto.

Nos dois encontros seguintes, que serão realizados nos dias 6 de agosto, os servidores que atuam diretamente no atendimento ao público mergulharam em dinâmicas e reflexões sobre acolhimento, empatia e escuta ativa. A proposta foi desenvolver uma nova perspectiva sobre o relacionamento com os usuários, compreendendo como o serviço prestado é percebido por quem está do outro lado do balcão, muitas vezes em situações de vulnerabilidade, urgência ou estresse.

A próxima etapa está marcada para o dia 13 de agosto, quando será a vez dos líderes da autarquia receberem o treinamento. A programação será voltada à gestão de equipes, comunicação interna e estratégias para manter o engajamento da equipe com os valores discutidos ao longo da capacitação.

O encerramento, previsto para o dia 14 de agosto, reunirá todos os participantes em um evento de integração e compartilhamento de aprendizados. A atividade pretende consolidar os conhecimentos adquiridos e reforçar o compromisso da autarquia em oferecer um serviço humanizado e de excelência para a população de Santa Fé do Sul.

Mais do que uma formação pontual, a iniciativa sinaliza uma mudança de cultura organizacional. Ao investir no desenvolvimento humano dos servidores, à intenção é demonstram que atender bem é, antes de tudo, reconhecer o cidadão como protagonista do serviço público.