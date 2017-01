A aeronave que decolou do aeroporto de Congonhas, São Paulo, com 144 passageiros deveria pousar em Rio Preto às 12h35, mas precisou ser desviada para Ribeirão devido a forte chuva

publicado em 16/01/2017

O avião da empresa aérea Latam que fazia o voo JJ3922 pousou em Rio Preto com duas horas de atraso na tarde desta segunda-feira (dia 16). A aeronave precisou ser desviada para Ribeirão Preto devido a forte chuva que atingia a cidade.

A aeronave, que decolou de Congonhas com 144 passageiros a bordo, chegou a realizar uma tentativa de pouso no horário previsto inicialmente, às 12h35, mas devido a forte chuva, a visibilidade do piloto ficou comprometida e a tripulação decidiu prosseguir para o aeroporto de alternativa - no caso, o terminal Leite Lopes, em Ribeirão Preto.

Com as condições meteorológicas melhores, o avião decolou de Ribeirão e pousou em Rio Preto pouco depois das 14h30. Nenhum outro voo foi prejudicado pela chuva.