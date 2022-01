Confira a receita do dia

publicado em 06/01/2022

Ingredientes2 ovos1 pitada de sal1 fatia de presunto2 fatias de queijoTempero verde a gostoCaldo de galinha a gostoModo de PreparoBata os 2 ovos, pode ser na batedeira ou com a mão. Após ter batido bem, coloque-os na frigideira já untada com óleo, acrescente o sal, o presunto picado em quadradinhos e as duas fatias de queijo (não precisa picar o queijo). Coloque os temperos a gosto, espere ficar firme, e vire a omelete. Está pronto uma omelete deliciosa.