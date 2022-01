Confira a receita do dia

publicado em 07/01/2022

IngredientesFatias de pão de forma;Molho de tomate;1 lata de atum ralado;Azeitonas;Orégano;Cebola;Azeite;Queijo mussarelaModo de PreparoInicialmente, será necessária uma assadeira levemente untada. Em seguida, distribua as fatias de pão na quantidade de desejada por ela. Por cima, adicione primeiro o molho de tomate. Você pode optar por usar os prontos, de sachê, ou bater um fresco. Se quiser, pode adicionar meio dente de alho e manjericão a gosto também. Em seguida, quando posto o molho, recheie sua pizza com os ingredientes desejados. Acima, foram sugeridos queijo mussarela e atum, porém você pode usar presunto, frango desfiado ou várias opções de queijo. Bem como brócolis. Quando adicionado tudo: cebola, orégano, azeite. Leve para assar no forno por cerca de quinze ou vinte minutos (ou até dourar o pão e derreter o queijo).