Confira a receita do dia

publicado em 05/01/2022

Ingredientes2 xícaras (chá) de feijão-preto cozido (com o caldo)1 ½ xícara (chá) de caldo de legumes caseiro (ou água)½ pimentão vermelho½ cebola1 dente de alho1 colher (sopa) de azeiteSal e pimenta-do-reino moída na hora a gostoSalsinha picada para servirCaldo de limão a gosto para servirModo de PreparoDescasque e pique fino a cebola e o alho. Lave, seque e corte o pimentão ao meio, descarte as sementes e corte uma das metades em cubos pequenos. Aproveite a outra metade em outra preparação. Leve uma panela média ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite, acrescente a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue até murchar, junte o pimentão picado e refogue por mais 2 minutos. Por último, acrescente o alho e mexa por 1 minuto para perfumar. Adicione o feijão cozido, regue com o caldo de legumes caseiro (ou água) e misture bem. Tempere com sal e pimenta a gosto e deixe cozinhar até ferver. Desligue o fogo e bata com um mixer na própria panela até ficar liso. Sirva a seguir com salsinha picada e caldo de limão.