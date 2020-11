Saiba como preparar um delicioso pudim de coco com chocolate

publicado em 18/11/2020

(Foto: Tudo Gostoso)

Ingredientes

2 latas de leite condensado

200 ml de leite de coco

2 ovos e 1 gema

1 xícara de coco ralado

1/2 xícara de chocolate em pó

1 colher (sopa) de açúcar

1 xícara de leite

1 colher (sopa) de óleo de coco

Modo de Preparo