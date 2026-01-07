Vândalos causam novos danos no Parque da Cultura em Votuporanga

publicado em 07/01/2026

Vândalos causam novos danos no Parque da Cultura em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que o Parque da Cultura voltou a ser alvo de atos de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (7/1). Todas as torneiras instaladas no entorno do complexo foram quebradas, inclusive equipamentos que haviam sido substituídos recentemente, alguns há menos de uma semana, com troca realizada há apenas quatro dias.Entre os danos registrados, está também um dos bebedouros refrigerados, que precisará passar por reparos técnicos e, por esse motivo, permanecerá desativado por período indeterminado. A situação impede, temporariamente, o acesso da população à água refrigerada no local.O Parque da Cultura é um dos principais espaços públicos do município, reunindo lazer, cultura e convivência em um mesmo local. O complexo abriga biblioteca, brinquedoteca, museu, sala de cinema, espaço para exposições, além de pistas de caminhada e ciclismo, parquinhos, quadras esportivas, tirolesa, pedalinho e lago, sendo utilizado diariamente por famílias, estudantes e visitantes.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca que a preservação do espaço é uma responsabilidade coletiva. “O Parque da Cultura foi pensado para acolher pessoas, incentivar a convivência e fortalecer o acesso à cultura e ao lazer. Atos de vandalismo prejudicam toda a população, geram custos desnecessários e comprometem a experiência de quem utiliza o espaço. Cuidar do patrimônio público é um dever de todos”, afirmou.A Prefeitura reforça que a população pode colaborar denunciando, de forma anônima ou identificada, atos de vandalismo por meio da Ouvidoria Municipal através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pelo telefone 0800-770-3590. Em situações de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190.Ressalta-se que o vandalismo, seja contra patrimônio público ou particular, é crime previsto em lei, sujeito a penalidades como multa e detenção. A Administração Municipal segue trabalhando na manutenção dos espaços públicos e reforça o apelo para que a comunidade ajude a preservar o que é de todos.