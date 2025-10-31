Guilherme de Melo Silva, conhecido como Minho, chega ao CAV (Foto: CAV)
O CAV segue reforçando o elenco para o Paulistão Sicredi A2 2026 e anuncia a chegada de Guilherme de Melo Silva, conhecido como Minho.
Natural de Salvador (BA), o atacante de 33 anos, 1,81m de altura e destro, atua como extremo, levando velocidade, experiência e poder ofensivo à Pantera Negra.
Com uma trajetória marcada por grandes clubes, Minho já defendeu as cores de Paraná, Fortaleza, São Caetano, São Bento, Ituano, Mirassol, Santo André, Criciúma, Confiança, São Bernardo, Pouso Alegre, Caxias, XV de Piracicaba, Rio Branco-ES, Madureira e North Esporte Clube.
Neste ano de 2025, o atleta disputou o Campeonato Carioca e o Módulo II do Campeonato Mineiro, mostrando regularidade e comprometimento em campo.
“Com velocidade, habilidade e experiência em competições nacionais, Minho chega para fortalecer ainda mais o ataque do CAV e ajudar a Pantera na caminhada rumo aos seus objetivos na próxima temporada”, comentou a direção alvinegra.