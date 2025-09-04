Os detidos, conforme as investigações, seriam comparsas de Klayton Roberto Gadagnolo, já preso e denunciado como autor do crime

publicado em 12/09/2025

Os dois suspeitos foram presos pelos policiais civis da DIG, sendo um em Sorocaba e o outro em Diadema (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), desencadeou ontem uma operação para prender mais dois homens suspeitos de envolvimento no latrocínio dos irmãos Gilberto Teruo Sato e Roberto Massao Sato, ocorrido no dia 4 de julho deste ano. Os detidos, conforme as investigações, seriam comparsas de Klayton Roberto Gadagnolo, já preso e denunciado como autor do crime.Para recordar, em julho deste ano, os irmãos Sato, ambos idosos, foram vítimas de latrocínio no interior de sua residência, em Votuporanga. Na ocasião, foram subtraídos um veículo Toyota Corolla, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Também foram transferidos valores da conta bancária de Roberto Massao Sato enquanto ele estava rendido no interior do imóvel.No dia 7 de julho, Klayton, vizinho de muro das vítimas, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e confessou o crime, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva. Prosseguindo nas diligências, após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, foram identificados dois homens que colaboraram para o crime de extorsão, recebendo valores em suas contas bancárias.Ainda conforme a polícia, durante a ação criminosa, Klayton teria constrangido a vítima Roberto, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, a realizar transferência via PIX no valor de R$ 2 mil para a conta de um homem identificado pelas iniciais M.G., de 24 anos, operação consumada às 14h38 do dia 4 de julho de 2025.Com base nessas informações, os policiais aprofundaram as investigações e primeiramente identificaram que M.G., morador de Sorocaba, recebeu o valor de R$ 2 mil em sua conta, oriundos da conta da vítima e posteriormente, às 15h19, dirigiu-se até agência do Banco do Brasil em Sorocaba e sacou R$ 1 mil. Às 15h23min, transferiu R$ 1 mil para o outro suspeito, identificado pelas iniciais A.S.Também foi apurado o envolvimento anterior dos comparsas e como se conheceram. Conforme as investigações, A.S., é pai de santo e realizava trabalhos espirituais para M.G., de Sorocaba, e Klayton de Votuporanga. O pai de santo, segundo a polícia, atuou como intermediário, viabilizando o fornecimento da conta bancária de M.G. para receber o produto da extorsão, mediante ajuste prévio de posterior divisão dos valores.Em agosto, a DIG de Votuporanga cumpriu mandados de busca e apreensão no endereço de M.G., em Sorocaba, e de A.S., em Diadema. Na ocasião, foram apreendidos seus aparelhos de telefone celular e ambos foram interrogados, robustecendo os elementos informativos.No aparelho celular de M.G. foram localizados diversos CPFs e dados cadastrais de terceiros, evidenciando, segundo a polícia, a atividade habitual como “conteiro” em crimes patrimoniais, além de fotografias onde ostentava simulacro de arma de fogo. Assim, restou apurado os dois suspeitos atuaram em conjunto para a prática do crime de extorsão, já que viabilizaram o recebimento da transferência bancária, delito pelo qual foram indiciados. O delegado responsável pelo caso indiciou ambos e representou pela prisão preventiva dos investigados e os mandados foram cumpridos apoio do GOE de Diadema.Os presos foram encaminhados para os Distritos Policiais respectivos de cada área, onde permaneceram à disposição da Justiça.