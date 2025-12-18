Sitiante foi localizado após denúncias; caso expõe motoristas da região a risco constante de acidentes por conta de animais na via

publicado em 24/12/2025

Animais na pista colocam motoristas em risco e ação conjunta das polícias identificou responsável em Álvares Florence (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma ação integrada das Polícias Civil e Militar de Álvares Florence resultou na identificação do sitiante responsável por manter animais soltos, de forma reiterada, na estrada vicinal que liga o município ao distrito de Boa Vista dos Andradas. A situação vinha sendo alvo de reclamações e representava risco à segurança de motoristas, moradores da região rural e dos próprios animais.Segundo informações oficiais, a atuação conjunta das forças de segurança ocorreu após registros de que o gado circulava livremente pela via, especialmente em períodos de baixa visibilidade, aumentando a probabilidade de acidentes graves. Com base nas diligências realizadas, os policiais conseguiram localizar o proprietário dos animais e constatar a reincidência da irregularidade.O responsável foi orientado quanto às obrigações legais previstas para a guarda e contenção de animais em áreas próximas a vias públicas. Diante da constatação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, que será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.A legislação brasileira prevê responsabilização administrativa e criminal em casos de animais soltos em vias públicas, especialmente quando colocam em risco a integridade física de terceiros.