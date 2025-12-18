Fogo foi registrado por volta das 16h30 no bairro Pozzobon, em indústria localizada na avenida Jerônimo Figueira da Costa

publicado em 26/12/2025

Ninguém ficou ferido, uma vez que a fábrica estava fechada no momento do incêndio (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio foi registrado por volta das 16h30 desta sexta-feira (26) no bairro Pozzobon, na zona Norte de Votuporanga, em uma fábrica de estofados localizada na avenida Jerônimo Figueira da Costa, esquina com a rua Felício Marão. O fogo atingiu a Ills Indústria de Móveis, a antiga Damasu.Segundo informações colhidas pela reportagem do jornalno local do incêndio, a empresa responsável pela segurança da fábrica percebeu o foco de incêndio por meio das imagens das câmeras de monitoramento. Após a constatação, o proprietário da indústria e o Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente.Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a fábrica totalmente fechada. Diante da situação, foi necessário abrir o portão à força para que a equipe pudesse ter acesso ao interior do imóvel e iniciar o combate às chamas.Ninguém ficou ferido, uma vez que a fábrica estava fechada no momento do incêndio. As causas do fogo não foram informadas até o momento.