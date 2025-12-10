Novo SUV compacto da Nissan chega com motor 1.6 flex, central multimídia e pacote tecnológico completo

publicado em 11/12/2025

Nissan Kait é lançado em Votuporanga com proposta acessível e tecnologia de série

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA concessionária Nissan Carrera de Votuporanga promove nesta quinta-feira (11), às 9h, o lançamento do novo Nissan Kait. O evento será realizado na loja da Avenida Brasil, 5051, e inclui café da manhã para convidados. A expectativa da revenda é apresentar o modelo ao público local e antecipar as vendas no município.Segundo o gerente da concessionária votuporanguense, Luis Felipe, “o Kait veio mais tecnológico, com um design mais atual”. O novo SUV chega com atualizações no design, mais tecnologia e lista de equipamentos ampliada, mesmo na versão de entrada.O Nissan Kait é produzido no complexo da Nissan Brasil em Resende (RJ) e marca a nova aposta da marca no segmento de SUVs compactos (B-SUV) para o mercado nacional.O modelo utiliza o motor aspirado flex 1.6, associado à transmissão automática do tipo CVT. Em etanol o motor entrega cerca de 113 cv e torque de 15,2 kgfm; com gasolina, a potência é de 110 cv e torque de 14,9 kgfm. O câmbio traz recurso de simulação de marchas (“D-Step”) e modo Sport.O Kait mede 4,30 m de comprimento, tem entre-eixos de 2,62 m e porta-malas com capacidade de 432 litros – números que o colocam como uma opção competitiva em espaço interno dentro da categoria.O veículo adota nova identidade visual da Nissan para SUVs, com faróis dianteiros em LED divididos (split-LED), luzes diurnas (DRL) elevadas, grade mais discreta e traseira com nome “Kait” centralizado na tampa do porta-malas; as lanternas traseiras em LED são interligadas por uma barra em piano-black.A gama de equipamentos inclui: rodas de liga leve aro 17", faróis e lanternas em LED de série, chave presencial (I-Key), ignição por botão (Push Start), sistema multimídia com tela sensível ao toque (9 polegadas nas versões mais equipadas), compatível com Apple CarPlay e Android Auto, carregador sem fio para celular (nas versões superiores), entradas USB dianteiras e traseiras e painel de instrumentos digital.O Kait chega com conjunto de recursos de segurança ativa e passiva que elevam seu padrão no segmento. Desde a versão de entrada, o utilitário conta com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), cintos traseiros com pré-tensionadores e limitador de carga, estrutura com assoalho “anti-submarino” – que ajuda a evitar deslizamento dos ocupantes em colisões – e sensores de pressão nas portas dianteiras.Nas versões mais equipadas, o conjunto tecnológico inclui sistemas de assistência ao condutor: frenagem automática de emergência com detecção de pedestre (P-FEB / AEB), alerta e prevenção de mudança de faixa (LDP / LDW), alerta de ponto cego (BSW), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), controle de cruzeiro adaptativo (ICC) e visão 360°.Com o lançamento do Kait, a Nissan busca reforçar sua presença no segmento de SUVs compactos de entrada no Brasil, oferecendo uma opção com bom espaço interno, tecnologias modernas e eficiência mecânica.