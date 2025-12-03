Rodrigo Marques será levado ao Tribunal do Júri por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio e lesão corporal

publicado em 12/12/2025

O policial penal Rodrigo Marques será julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do cantor Gustavo Caporalini (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoA Justiça de Votuporanga marcou para o dia 16 de abril de 2026, às 9h, o julgamento do policial penal Rodrigo Marques, apontado pelo Ministério Público como autor de um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridas em fevereiro de 2024. O caso ganhou grande repercussão no município pela violência empregada e pelas circunstâncias dos crimes.Segundo a denúncia, Rodrigo executou o cantor e corretor de imóveis Gustavo Caporalini de forma repentina e utilizando recurso que dificultou qualquer chance de defesa. O crime ocorreu na rua Amapá, no Jardim Orlando Mastrocola. A acusação destaca motivo torpe, emprego de meio cruel e risco à coletividade.Durante a ação, o réu ainda teria disparado contra o tio da vítima, Odair Caporalini, e contra o pai da vítima, Ormélio Caporalini, para assegurar a execução do homicídio. As tentativas não se consumaram por erro de pontaria e pela reação das vítimas, que entraram em luta corporal com o acusado.Momentos antes do assassinato, conforme apuração da polícia e do Ministério Público, Rodrigo também agrediu sua ex-companheira, Taila R. N. M., configurando violência doméstica. O réu foi preso em flagrante e permanece detido desde então, com a prisão preventiva mantida pela Justiça.Na decisão publicada no Diário de Justiça, o magistrado determinou: complementação do laudo de reconstituição pelo Instituto de Criminalística; Intimação de vítimas e testemunhas para o plenário; Sorteio dos jurados para o dia 2 de abril de 2026; e a autorização para o uso de roupas civis pelo réu durante o julgamento, desde que apresentadas previamente para revista.O juiz também indeferiu o pedido de perícia no celular do acusado, por entender que houve preclusão, já que o pedido não foi feito na fase de instrução. Com a decisão de pronúncia já transitada em julgado, Rodrigo será levado ao Tribunal do Júri para responder por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio e lesão corporal.A sessão deve mobilizar forte esquema de segurança, com apoio da Polícia Militar, devido à gravidade dos fatos e a repercussão do caso na cidade.