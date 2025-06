O acidente aconteceu na já conhecida e perigosa curva do Chaparral, onde um caminhão de pequeno porte acabou perdendo o controle e capotou às margens da rodovia

A Polícia Militar esteve no local, realizando o controle do trânsito e isolando a área para garantir a segurança, até a chegada da Polícia Técnico-Científica (Foto: A Cidade)

Na manhã desta quarta-feira (4), um grave acidente foi registrado na Rodovia Adriano Pedro Assi, mais conhecida como “Estrada do 27”, que liga os municípios de Votuporanga a Sebastianópolis do Sul.

O acidente aconteceu na já conhecida e perigosa curva do Chaparral, onde um caminhão de pequeno porte acabou perdendo o controle e capotou às margens da rodovia.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal A Cidade, o motorista, identificado como Sebastião Paulo Pontes, de 60 anos, perdeu o controle do veículo ao tentar contornar a curva.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e realizou o resgate da vítima, que ficou preso nas ferragens. Após ser retirado, Sebastião foi socorrido em estado estável, mas apresentando fratura no fêmur e na bacia, em decorrência da gravidade do impacto.

A vítima foi então encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, onde permanece sob cuidados médicos.