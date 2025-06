Como não poderia ser diferente, o episódio viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de memes, comentários e reações de espanto

publicado em 04/06/2025

Com a ajuda das equipes da PM e dos bombeiros, a vaca foi retirada com todo o cuidado, em uma operação que exigiu habilidade e paciência (Foto: Região Noroste)

Da redação

Na tarde de terça-feira (3), um caso inusitado chamou atenção de moradores do bairro Jardim Botelho, na zona norte de Fernandópolis. A ocorrência inusitada que mobilizou equipes da Polícia Militar e Corpo de bombeiros, onde uma vaca apareceu em cima de um telhado de uma residência.

O morador da casa levou um susto ao se deparar com a cena e, imediatamente, acionou as autoridades. Como não poderia ser diferente, o episódio viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de memes, comentários e reações de espanto e bom humor.

De acordo com informações, a façanha da vaca foi possível graças ao desnível entre as construções e a presença de um aterro em um terreno vizinho, que acabou funcionando como uma rampa improvisada, permitindo que o animal subisse até o telhado.