publicado em 02/06/2025

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde de ontem um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua das Bandeiras com a rua Mato Grosso, em Votuporanga. O fato envolveu um veículo Toyota/Corolla, de cor prata, que estava sendo conduzido por uma idosa de 73 anos.

De acordo com informações apuradas pela equipe do jornal A Cidade, um veículo, ainda não identificado, trafegava pela rua Mato Grosso, quando avançou a sinalização de “Pare”, obrigando a motorista do Corolla, que seguia pela rua das Bandeiras, a desviar do veículo.

No entanto, durante a tentativa de desviar, a condutora perdeu o controle da direção, subiu na calçada e acabou colidindo contra o muro de uma residência localizada na própria rua das Bandeiras. O condutor do veículo que desrespeitou a sinalização fugiu do local sem prestar socorro.

A idosa não sofreu ferimentos físicos, mas ficou bastante abalada emocionalmente, além de registrar danos materiais significativos tanto no veículo quanto na estrutura da residência atingida.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito. A Polícia Técnico-Científica também compareceu para realizar os levantamentos necessários que irão auxiliar na investigação das causas e na identificação do outro veículo envolvido.