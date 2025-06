O motociclista identificado como Pedro Aparecido dos Santos morreu depois de ser atingido por um caminhão

publicado em 11/06/2025

A identificação da vítima foi feita pela perícia, com base nos documentos pessoais encontrados com ele (Foto: TH+ SBT/Reprodução)

Da redação

Um motociclista de 64 anos identificado como Pedro Aparecido dos Santos morreu depois de ser atingido por um caminhão em uma avenida de São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência o homem foi encontrado caído na via, já sem vida. O motorista do caminhão envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro.

Uma equipe do Samu foi acionada, e confirmou o óbito no local. A identificação da vítima foi feita pela perícia, com base nos documentos pessoais encontrados com ele.