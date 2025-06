O acidente aconteceu entre a rua Paraná e a rua dos Eucaliptos no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga

publicado em 02/06/2025

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento imediato de uma equipe do Samu ainda no local (Foto: A Cidade)

Da redação

Na noite deste domingo (1), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Um veículo acabou ultrapassando o cruzamento entre a rua Paraná e a rua dos Eucaliptos e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento imediato de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no próprio local. A identidade do condutor não foi divulgada.

Devido à força da colisão, no entanto, parte da rede elétrica foi danificada, causando a interrupção no fornecimento de energia para diversos imóveis na rua dos Eucaliptos e imediações. Técnicos da Neoenergia Elektro foram acionados e trabalharam durante a noite para restabelecer o serviço e garantir a segurança na região.