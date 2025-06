Batida ocorreu no cruzamento da rua Iguaçu com a rua Tocantins, em frente ao estabelecimento MasterBeef

publicado em 04/06/2025

Três pessoas se envolveram no acidente e uma delas, um homem de 33 anos, precisou ser socorrido com ferimentos na cabeça (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã desta quarta-feira (4), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Santa Eliza, no cruzamento da rua Iguaçu com a rua Tocantins, em frente ao estabelecimento MasterBeef, em Votuporanga. A colisão envolveu dois veículos, uma caminhonete, que transportava dois ocupantes, e um Ford/Fiesta, conduzido por um motorista identificado como Anderson, de 33 anos que estava sozinho no veículo.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Jornal A Cidade, a caminhonete trafegava pela rua Iguaçu, enquanto o Ford/Fiesta seguia pela rua Tocantins. No cruzamento, por motivos ainda não esclarecidos, os dois veículos colidiram.

Os ocupantes da caminhonete, sendo um homem e uma idosa foram atendidos no local e passam bem, não apresentando ferimentos graves. Já o condutor do Ford/Fiesta precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, apresentando ferimentos na região da cabeça.