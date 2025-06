De acordo com o autor, a iniciativa atende a uma demanda crescente da população, que enxerga os animais como parte da família

publicado em 04/06/2025

Projeto do vereador Emerson Pereira quer autorizar o sepultamento de animais junto de seus tutores nos cemitérios da cidade (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga iniciou nesta semana a discussão sobre um projeto de lei, de autoria do vereador Emerson Pereira (PSD), que busca autorizar o sepultamento de animais domésticos (cães e gatos) em cemitérios públicos e privados da cidade. A iniciativa, de acordo com o autor, atende a uma demanda crescente da população, que enxerga os bischos como parte da família.

A proposta autoriza o sepultamento de animais em sepulturas, lóculos, gavetas, carneiros ou em espaços específicos a serem criados nos cemitérios. Caso o projeto seja aprovado, os tutores poderão optar por sepultar seus pets junto às sepulturas da própria família, desde que estas sejam perpétuas.

Na justificativa, o vereador ressalta que o projeto busca oferecer uma opção digna e respeitosa para as famílias que desejam sepultar seus animais de estimação junto aos seus próprios túmulos.

“Trata-se de uma proposta que não impõe, mas permite. É um direito facultativo para quem deseja prestar essa última homenagem aos seus animais, que são parte da família. Tudo isso com total respeito às normas sanitárias e ambientais, além das regras já existentes no município”, destacou Emerson.

De acordo com o texto, são considerados animais domésticos aqueles que vivem sob os cuidados e companhia de seres humanos, como cães, gatos e outros pets comuns. O projeto, no entanto, estabelece uma série de normas para garantir segurança sanitária e organização dos espaços.

Dentre as regras, por exemplo, estão a autorização de sepultamento apenas para animais pertencentes à família do concessionário ou proprietário da sepultura; só podem ser sepultados animais com até 80 quilos; é obrigatório apresentar um laudo veterinário, atestando a causa da morte e garantindo que o animal não faleceu por doença transmissível aos humanos; todos os animais devem ser sepultados mediante envelopamento, que é o acondicionamento em embalagens resistentes, de material neutro e seguro; e o sepultamento só poderá ser desfeito, com retirada dos restos mortais, após um período mínimo de dois anos.

Custos

A proposta afirma ainda que as despesas com o sepultamento, incluindo emissão da guia de autorização; custos do laudo veterinário; e taxas do sepultamento ficam totalmente sob responsabilidade do tutor do animal.