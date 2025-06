De acordo com os registros do Cemaden, Rio Preto foi a cidade do estado de São Paulo que registrou o maior volume de chuva

publicado em 03/06/2025

A rodovia Transbrasiliana (BR153), apresentou pontos de alagamento, causando transtorno para motoristas (Foto: Monize Poiani/TV TEM)

Da redação

Durante a madrugada desta terça-feira (3), uma forte chuva atingiu a cidade de São José do Rio Preto, causando diversos transtornos, incluindo o desabamento de um muro, alagamentos em rodovias e a invasão de água em um prédio residencial. A situação mobilizou equipes de emergência em vários pontos da cidade.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Rio Preto foi a cidade do estado de São Paulo que registrou o maior volume de chuva durante a madrugada, com um acumulado de 75 milímetros. A Defesa Civil informou que também foram registradas precipitações significativas em Bauru, Jaú e Avaré.

Na avenida Raul Francisco Tauyr, um condomínio teve pelo menos oito apartamentos alagados em uma das torres. O muro do empreendimento não resistiu à força da água, desabou sobre um carro e danificou cinco motocicletas que estavam estacionadas no local. Além disso, a água invadiu um dos prédios, e o fosso do elevador precisou ser interditado por segurança.